F1, orario gara 2 luglio: programma GP Austria, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 2 luglio, il weekend del Red Bull Ring a Spielberg vivrà il suo ultimo atto con lo svolgimento del Gran Premio d’Austria 2023, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una sfida allettante tra la Ferrari e Max Verstappen, che gioca in casa di fatto sull’impianto di proprietà del Drink Team e davanti ad una marea di tifosi oranje.

Il leader del campionato scatterà dalla pole position e sarà il favorito d’obbligo per la conquista della quinta vittoria consecutiva (la nona su nove GP disputati nel 2023 per la scuderia di Milton Keynes), ma dovrà fare molta attenzione alle Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz che partiranno rispettivamente in seconda e terza piazza dopo aver insidiato da vicino il fenomeno olandese in qualifica.

Da rivedere in gara sulla lunga distanza la rivelazione del venerdì, ovvero la McLaren di Lando Norris, capace di issarsi al quarto posto davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Costretti a rimontare invece da centro gruppo George Russell 11° e Sergio Perez 15°, con il messicano della Red Bull escluso dal Q3 per il quarto round di seguito.

Il Gran Premio d’Austria 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now. Sarà inoltre possibile seguire la corsa in differita e in chiaro su TV8 alle 19.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP AUSTRIA F1 2023

Domenica 2 luglio

Ore 15.00 Gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà la gara del Red Bull Ring in differita e in chiaro domenica alle ore 19.00.

Foto: Lapresse