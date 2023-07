F1 oggi, GP Austria 2023: orario gara 2 luglio, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 2 luglio, andrà in scena il GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul tracciato “Stop&Go” di Spielberg, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, tenendo conto della variabile meteo da non sottovalutare.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’AUSTRIA DI F1 DALLE 15.00

La Ferrari ha la chance per far bene. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz partiranno dalla seconda e terza casella, immediatamente alle spalle dell’olandese Max Verstappen, grande favorito per la vittoria dell’appuntamento austriaco e già a segno nella Sprint Race di ieri.

Nella prova del sabato Leclerc è stato l’ombra di se stesso, messo in grave difficoltà dalle condizioni meteorologiche avverse. Il ragazzo del Principato non è riuscito ad adattarsi ai costanti mutamenti di scenario, cosa che invece ha fatto molto bene Sainz, giunto terzo alle spalle delle due Red Bull di Verstappen e del messicano Sergio Perez. Charles, di conseguenza, si augura di avere una gara sull’asciutto.

Il GP d'Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8/TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara dalle 19.00.

