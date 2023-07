F1 su TV8 oggi, GP Austria 2023: orario in chiaro, programma, diretta e differita gara 2 luglio

Il lungo weekend del Gran Premio d’Austria di Formula 1 giunge al proprio acme. L’odierna giornata di domenica 2 luglio è dedicata alla gara vera e propria. La griglia di partenza è stata determinata tramite le qualifiche del venerdì, mentre quanto accaduto ieri (ovverosia la Sprint) ha semplicemente aggiustato la classifica iridata, senza aver alcun impatto su quanto accadrà nel pomeriggio.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’AUSTRIA DI F1 DALLE 15.00

Gli scherzi del calendario fanno sì che quello a cui assisteremo fra poche ore sia il sesto GP a disputarsi nell’autodromo di Spielberg nell’arco di meno di tre anni! D’altronde, nel 2020 e nel 2021, l’autodromo austriaco è stato teatro di un double header utilizzando l’escamotage del Gran Premio di Stiria per ammortizzare gli scompensi di calendario generati dalla pandemia.

A latere, bisogna ricordare come su questa pista sia arrivata l’ultima vittoria della Ferrari. Ormai è passato quasi un anno da quel 10 luglio 2022, quando Charles Leclerc si impose in maniera autoritaria, piegando la resistenza di Max Verstappen. Quasi fantascienza, se la si vede con gli occhi di oggi. Dopo il trionfo del Cavallino Rampante in terra austriaca, la F1 è difatti diventata di proprietà quasi esclusiva di Red Bull (18 successi nelle successive 19 gare), interrotto estemporaneamente solo dalla Mercedes. Cosa succederà oggi nel Gran Premio d’Austria? Per scoprirlo basterà seguirlo in TV. Come?

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 2 luglio

Ore 19.00, il GP di Austria sarà trasmesso gratis in chiaro in differita

PROGRAMMA GP AUSTRIA F1 OGGI (2 LUGLIO)

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio d’Austria. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis, ma in differita, il GP austriaco. Non è prevista alcuna copertura televisiva gratuita in diretta.

STREAMING – L’evento di Spielberg potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la differita della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Austria.

