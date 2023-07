F1, GP Austria 2023: Ferrari all’attacco di Verstappen con due punte nella gara lunga a Spielberg

Ancora poche ore di attesa in vista della partenza del Gran Premio d’Austria 2023, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Red Bull Ring di Spielberg è tutto pronto per l’ultimo atto di un weekend Sprint (il secondo dell’anno dopo Baku con il nuovo format) davvero impegnativo per team e piloti, reduci da un sabato particolarmente intenso anche a causa del maltempo.

Con il nuovo regolamento, la giornata della Sprint va considerata però un’entità a sé stante visto che non ha alcuna ripercussione sulla griglia di partenza del GP domenicale, che viene stabilita in base ai risultati delle qualifiche del venerdì. Prove ufficiali andate in scena sull’asciutto e con temperature abbastanza elevate in cui Max Verstappen si è preso la pole position davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

L’olandese della Red Bull, autore sinora di un fine settimana impeccabile, è il candidato principale alla vittoria (sarebbe la sua quinta consecutiva in un GP, la nona del team in avvio di campionato) ma resta qualche incognita sulle problematiche emerse venerdì nell’unica sessione di prove libere da parte delle RB19 a livello di gestione gomme nei long-run.

La Scuderia di Maranello in tal senso potrebbe avere qualche garanzia in più, tuttavia quest’oggi sono previste condizioni diverse rispetto a due giorni fa (sempre asciutto, ma più fresco) e l’obiettivo primario sarà quello di difendere il doppio piazzamento sul podio dai tentativi di rimonta delle Mercedes (5° Lewis Hamilton, 11° George Russell al via) e delle Aston Martin (6° Lance Stroll, 7° Fernando Alonso), senza sottovalutare la McLaren di Lando Norris (4°) rivelazione del weekend stiriano.

Foto: Lapresse