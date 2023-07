F1 oggi, GP Austria 2023: orari Shootout e Sprint, tv, streaming, programma Sky e TV8 in chiaro

Oggi, sabato 1° luglio, assisteremo a una particolare giornata a Spielberg (Austria), sede del decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista in Stiria, infatti, andrà in scena qualcosa di diverso dal solito, ovvero una sessione di qualifiche, dopo quella di ieri, e la Sprint Race che attribuirà i primi punti mondiali di questo appuntamento.

Il time-attack ha un nome, ovvero Sprint Shootout, una sfida contro il tempo per ottenere la miglior prestazione possibile, con l’uso limitato di gomme medie e gomme soft nelle varie fasi, che obbligherà i piloti ad avere un rendimento ai limiti della perfezione e senza errori.

La Ferrari si augura di replicare quanto fatto ieri, visti il secondo e terzo posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, preceduti solo dal leader della classifica generale, Max Verstappen, in pole. L’olandese è il naturale favorito per il successo della Sprint odierna, ma vedremo se le Rosse sapranno giocargli qualche brutto scherzo. In questo contesto, bisognerà fare attenzione anche al meteo.

La seconda giornata del weekend del GP d’Austria, decimo round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita, in chiaro, in tv e in streaming le qualifiche di ieri, Sprint Shootout e Sprint Race di oggi. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

