F1, Max Verstappen: “Una vittoria non semplice. Dopo la Safety Car non sono riuscito a staccare Norris”

Max Verstappen non si ferma più e vince anche il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone si è scritto l’ennesimo capitolo del dominio del campione del mondo che centra il suo 43° successo della carriera, l’ottavo del campionato e il sesto consecutivo, risultato che non ha mai raggiunto in precedenza.

L’olandese ha centrato un successo senza grossi patemi. Dopo una partenza non eccezionale, nella quale è stato sorpassato da Lando Norris, il portacolori del team Red Bull ha lasciato “sfogare” il pilota inglese, salvo poi superarlo senza alcuna difficoltà dopo una manciata di giri. Da quel momento in avanti ha avuto modo di procedere con il suo passo, distanziando i rivali e gestendo nel migliore dei modi anche la ripartenza dopo la Safety Car provocata dalla rottura del motore di Kevin Magnussen.

Al termine della gara “Super Max” ha spiegato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da David Coulthard: “Sono partito malissimo, cercherò di capire cos’è successo. Nelle ultime uscite al via ero andato molto bene, questa volta no, forse ho pattinato un po’ troppo. Nelle prime fasi della gara Lando Norris era velocissimo, come Oscar Piastri. Dopodiché sono riuscito a salire in vetta e le cose si sono fatte più semplici”.

Il momento più emozionante della seconda parte del Gran Premio è stata la ripartenza dopo la Safety Car. “Nonostante avessi le gomme soft, contro le hard di Lando Norris, non sono riuscito a creare un grande gap. Sono rimasto sempre attorno ai 3.3 secondi, per cui bene così. Sono davvero molto contento di questo successo. Siamo alla 11a vittoria di fila per il team, qualcosa di incredibile”.

Foto: LaPresse