F1, Max Verstappen: “Contento per la pole, non ho voluto rischiare. Nella Sprint fondamentale essere davanti”

Dopo la pole position di ieri (annullata dalle 5 posizioni di penalità per la sostituzione del cambio) Max Verstappen è risultato il più veloce anche nelle qualifiche shootout del Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023 e, di conseguenza, scatterà davanti a tutti nella Sprint Race.

Sul tracciato di Spa-Francorchamps le condizioni delle qualifiche sono state davvero particolari. Dopo un rinvio iniziale per pioggia battente (35 minuti), con il passare delle manche la pista è andata ad asciugarsi, fino alla SQ3 disputata con gomme slick. Il due volte campione del mondo racconta le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito dopo la sessione.

“Le condizioni erano simili a quelle di ieri, con freddo e pioggia all’inizio. Rispetto alle qualifiche del venerdì abbiamo montato le gomme slick più tardi, per una SQ3 non semplice. Non ho accumulato un vantaggio ampio? Non ho voluto rischiare troppo, non ce n’era bisogno, sinceramente. Curva 9 era ancora molto umida, per cui nel T2 non ho voluto azzardare troppo. Per fortuna sono in pole, quello è importante”.

A questo punto il portacolori del team Red Bull si proietta verso la Sprint Race che, fino a questo momento, è fissata alle ore 17.05, salvo ulteriori decisioni. “Si annuncia tanta pioggia prima del semaforo verde, per cui potrebbe succedere di tutto. Vedremo. Ad ogni modo sarà fondamentale prendere il comando delle operazioni per avere la visuale pulita”.

Foto: LaPresse