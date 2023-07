F1, Lewis Hamilton: “Silverstone è sempre un circuito speciale per me. Sul rinnovo del contratto…”

Lewis Hamilton affila le armi in vista della gara di casa. Il sette volte campione del mondo, infatti, è pronto per il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone il portacolori del team Mercedes ha spesso dettato legge, ma in questa annata tutto sembra portare verso una ennesima cavalcata di Max Verstappen.

Dal suo canto, il “Re Nero” è reduce dal non semplice weekend del Red Bull Ring nel quale, tra Sprint Race e gara domenicale, ha vissuto due capitoli non semplici. L’inglese, come spiega in conferenza stampa, confida in maniera particolare sulla gara di casa, per tornare quantomeno sul podio, e per riprovare le sensazioni uniche di questa pista: “Sono davvero felice di tornare qui, in vista del GP migliore dell’anno. Ricordo ancora la prima volta che venni qui a gareggiare. Ero un ragazzino e c’era ancora il vecchio lay-out della pista. Sognavo di poter arrivare un giorno in F1. Poi ci sono davvero arrivato e sin dal primo anno pensavo di avere chiuso un percorso fantastico. Correre qui è magico, il pubblico è caloroso e copre il suono del motore”.

Nigel Mansell diceva che il pubblico inglese regala mezzo secondo ai piloti di casa: “Magari lo facesse anche ora – sorride Lewis – ne avremmo davvero bisogno. A parte gli scherzi la spinta che danno a me e al team è incredibile. Sembra quasi di veleggiare nell’energia positiva che creano. Una iniezione di fiducia notevole”.

La W14, rivoluzionata nelle ultime settimane, vedrà ulteriori novità? “Porteremo una nuova ala anteriore e speriamo che continui a spingerci nella direzione giusta. Non avremo un pacchetto di aggiornamenti enorme, ma proseguiremo nei piccoli passi progressivi per avvicinarci ai migliori. Siamo reduci dalla gara in Austria che non è stata certo positiva. Ma sono proprio quei weekend dai quali si impara di più”.

Ultima battuta sul rinnovo di contratto che non è ancora arrivato ma che, come spiega il “Re Nero”, non dipenderà dalla competitività della vettura. “Non so come chiuderemo la stagione o quanto saremo vicini o lontani dalle Red Bull, ma non cambierà i miei pensieri. Credo che entro la fine del campionato le trattative per il mio prolungamento saranno concluse. Io ho ancora fiducia totale in questo team. Non so quanto ci vorrà per tornare al vertice, ma so che lo faremo. Un passo alla volta”.

Foto: LaPresse