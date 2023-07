F1, Lewis Hamilton: “Il giro veloce? L’unica cosa che posso fare. Per Max e Red Bull è tutto troppo facile”

Quarto posto a Budapest e quarto posto anche a Spa-Francorchamps. Si chiude con due podi sfiorati la prima parte di stagione per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha concluso alle spalle di Charles Leclerc il suo Gran Premio del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023.

Un risultato che non può soddisfare il “Re Nero” che, partendo dalla terza casella della griglia, confidava di salire sul podio grazie ad una Mercedes che, solitamente, sfrutta nel migliore dei modi il suo passo gara. Unica vera soddisfazione della domenica delle Ardenne per il pilota inglese? Aver messo a segno il giro più veloce in gara proprio sotto la bandiera a scacchi.

Al termine della domenica di Spa, il nativo di Stevenage ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Credo che oggi abbiamo fatto fatica ad avvicinarci ai tempi di Charles Leclerc. Il ferrarista è stato troppo veloce altrimenti avrei cercato di dare battaglia”.

Unica nota lieta? Il giro più veloce? “Penso che fosse l’unica cosa che potevo fare – sorride -. Non l’ho fatto per togliere il punto a Verstappen, tanto lui ha un gap enorme. Anzi direi che è tutto un po’ troppo semplice per lui e Red Bull. Io, dal mio punto di vista ho fatto il massimo ma non vedo l’ora di avere una nuova macchina più competitiva. Al momento le stiamo provando tutte con quella attuale, ma non riusciamo ad avvicinarci. Se, a fine stagione, sarò terzo nella classifica piloti, credo che avrò fatto il massimo. La mia prima parte di annata? Penso sia stata piuttosto buona: abbiamo avuto progressi, alti e bassi e salti in avanti. Per quanto riguarda il sottoscritto, sono molto contento delle mie prestazioni personali”.

Foto: LaPresse