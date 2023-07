F1, Lewis Hamilton: “Complimenti alla McLaren. Partenza non buona, poi sono andato meglio”

Lewis Hamilton ha centrato la terza posizione in occasione del GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Il britannico, sul circuito di casa, quello di Silverstone, ha ottenuto un gap di +6.783 rispetto al leader Max Verstappen, centrando il podio per la quarta volta in stagione. Un risultato incredibile per il Regno Unito che, nella gara odierna, grazie al secondo posto di Lando Norris ha trovato la prima doppietta britannica nel nuovo secolo, scrivendo dunque una pagina di storia indelebile del motorsport.

E proprio su questo ultimo aspetto si è concentrato l’ex Campione del Mondo in fase di commento: “Non sono stato io a conquistare il terzo posto, è stato il pubblico. Silverstone è la gara più bella di tutti, sento l’energia della gente quando corro. Voglio congratularmi con Lando Norris e con la McLaren: è stata la mia famiglia ed proprio lì che ho iniziato. è bellissimo vederli così in alto e così forti“.

Hamilton ha quindi proseguito lodando la prestazione di Norris e Piastri, quest’ultimo sorpassato grazie alla safety car: “Erano davvero velocissimi nelle curve ad alta velocità, era difficile tenere il loro passo. La partenza non è stata buona per me, poi con le gomme medie sono andato meglio, questo è positivo anche a livello di squadra, possiamo prendere chi ci sta davanti“.

In ultimo Sir Lewis ha rimarcato la velocità impressionante delle McLaren, confessando di non avere abbastanza accelerazione nel dritto: “Eravamo vicini in curva 13 e 14, poi alla 15 scappava, mi mancava un po’ di spinta in rettilineo. Sono comunque contento, dal settimo posto in griglia al gradino più basso, ottimo lavoro, ottimo weekend”.

Foto: LaPresse