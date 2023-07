F1, la nuova griglia di partenza del GP d’Austria: Leclerc penalizzato, cosa cambia per la Sprint Race?

Charles Leclerc ha subito una penalizzazione al termine della Sprint Shootout, la qualifica che ha determinato la griglia di partenza della Sprint Race del GP d’Austria, in programma oggi pomeriggio (sabato 1° luglio, ore 16.30). Il pilota della Ferrari aveva chiuso la sessione in sesta posizione alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz e stava già pensando alla rimonta nella gara veloce, dove Max Verstappen scatterà in pole position davanti a Sergio Perez, ma i commissari hanno revisionato tutti i filmati delle qualifiche e hanno notato un’irregolarità commessa del monegasco nel corso del Q1.

In quel frangente, infatti, Charles Leclerc ha commesso un “impedimento” (impeding) ai danni di Oscar Piastri, ovvero non ha permesso all’alfiere della McLaren di realizzare il giro veloce nel suo ultimo assalto. Un errore da attribuire agli uomini del muretto, i quali non hanno avvisato il pilota dell’arrivo di Piastri. Per questo motivo il monegasco è stato retrocesso di tre posizioni e dunque partirà dalla nona piazzola, in quarta fila. Risalgono Fernando Alonso, Lance Stroll ed Esteban Ocon. Di seguito la nuova griglia di partenza della Sprint Race del GP d’Austria 2023, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP AUSTRIA F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Nico Hulkenberg (Haas)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato di tre posizioni

10. Kevin Magnussen (Haas)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

14. Nyck de Vries (AlphaTauri)

15. George Russell (Mercedes)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Logan Sargeant (Williams)

Foto: Lapresse