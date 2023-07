F1 in tv oggi, GP Gran Bretagna 2023: dove vedere le prove libere, orari, programma

Si comincia a fare sul serio a Silverstone. Oggi, venerdì 7 luglio, comincerà finalmente il lungo weekend del Gran Premio del Regno Unito, decima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Si tratta di uno degli eventi storici dell’intero calendario, giunto alla sua Settantaquattresima edizione.

Come al solito, con tutta probabilità assisteremo a una gara dalla doppia corsia: da un lato Max Verstappen e la sua inarrestabile Red Bull, dall’altra tutti gli altri, con la Ferrari pronta a proseguire nel suo percorso di crescita confermando gli aspetti positivi già emersi in Austria.

A cercare di mettere il bastone tra le ruote alle rossa ci saranno due scuderie in particolare, la Aston Martin e la Mercedes, pronte a darsi battaglia per raccogliere punti importanti nella classifica costruttori. Già dalle prime sessione di prove libere, si comincerà dunque a capire l’andazzo di tutto il fine settimana.

Il primo segmento comincerà alle 13:30 italiane con la FP1. La FP2 andrà invece in scena a partire dalle 17:00. Di seguito tutti i dettagli:

F1 – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023

VENERDÌ 7 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

F1 – COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE IN TV

TV a pagamento – Le prove libere del GP della Gran Bretagna saranno trasmesse integralmente in diretta esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte tutte le sessioni sui canale Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Summer (201). Per i possessori di Sky Q, la diretta integrale sarà garantita anche da Sky Sport 4K (213), ma solo per le FP1.

TV GRATIS E IN CHIARO – Non prevista per le prove libere.

STREAMING – L’appuntamento di Silverstone potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand Now TV.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione del Gran Premio di Gran Bretagna, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

