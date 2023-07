Musetti-Hurkacz, Wimbledon 2023: quando si gioca, orario preciso, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 7 luglio, Lorenzo Musetti sarà chiamato a un impegno di non poco conto nel terzo turno del torneo di Wimbledon. Nel secondo incontro del campo 12, il toscano giocherà contro il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie n.17 del torneo, e grande interpreti dell’erba. Non è un caso che Hubi abbia raggiunto le semifinali nel 2021, quando fu sconfitto da Matteo Berrettini.

Musetti dovrà esprimere un tennis di alto livello per prevalere al cospetto di un giocatore che, per caratteristiche, è più adatto a questa superficie. Hurkacz, infatti, è un tennista che serve molto bene ed abilissimo nella transizione verso la rete. Un giocatore che sa togliere il tempo all’avversario e da prendere con le molle.

Ne è consapevole Lorenzo, che fu sconfitto dal polacco a Wimbledon nel primo turno dell’edizione 2021. L’allievo di Simone Tartarini, però, è molto cresciuto da quel periodo e lo dovrà dimostrare al cospetto di un rivale decisamente qualificato.

La partita tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz, valida per il terzo turno del torneo di Wimbledon, sarà la seconda sul campo 12, il cui programma inizierà alle 12:00 italiane, e sarà trasmessa dai canali Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256) in streaming su SkyGo e su NOW.

MUSETTI-HURKACZ WIMBLEDON 2023

Venerdì 7 luglio

COURT 12 – 12:00 italiane

Viktorija Golubic (SUI) v Madison Keys (USA) [25]

Lorenzo Musetti (ITA) [14] v Hubert Hurkacz (POL) [17]

Daria Kasatkina [11] v Victoria Azarenka [19]

Andrey Rublev [7] v David Goffin (BEL)

Non prima delle 19:00 italiane

Barbora Krejcikova (CZE) / Katerina Siniakova (CZE) [1] v Fang-Hsien Wu (TPE) / Lin Zhu (CHN)

PROGRAMMA MUSETTI-HURKACZ WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (uno oppure due canali tra Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 254, Sky Sport 255 e Sky Sport 256)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse