F1 in tv, GP Ungheria 2023: orari TV8 e Sky, programma, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo per quel che riguarda il fine settimana del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato dell’Hungaroring, posizionato a pochi chilometri da Budapest, la giornata odierna sarà dominata dalle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP D’UNGHERIA DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00

Il sabato sulla pista magiara prenderà il via alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, quindi si arriverà al piatto forte della giornata, con le qualifiche che vedranno la Q1 scattare alle ore 16.00. Quale sarà il pilota che andrà a conquistare la pole position sulla pista ungherese? Un anno fa tutto sembrava portare verso Charles Leclerc, ma arrivò la sorpresa George Russell.

In questa edizione, come sempre, sarà Max Verstappen a partire con i gradi di favorito. L’olandese sta procedendo in maniera clamorosa in questa stagione, con partenze al palo e vittorie a pioggia. Quali vetture potranno provare ad opporsi al suo strapotere? Ferrari, Mercedes, Aston Martin e ora anche McLaren ci provano. Ci riusciranno?

Il sabato del Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le qualifiche in diretta, ma non le FP3.

CALENDARIO GP UNGHERIA OGGI

Sabato 22 luglio

Ore 12.30-13.30 Prove libere 3

Ore 16.00-17.00 Qualifiche

