Paolini-Sorribes Tormo, WTA Palermo 2023 oggi: orario semifinale, programma, tv, streaming

Oggi, sabato 22 luglio (ore 20:00), Jasmine Paolini sarà impegnata nella prima semifinale del WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana, la toscana giocherà contro la solida spagnola Sara Sorribes Tormo, che nel corso di questo torneo ha sconfitto Elisabetta Cocciaretto e Nuria Brancaccio.

Per Paolini si tratta della seconda semifinale consecutiva in questo torneo, ricordando quanto accaduto l’anno passato, e l’obiettivo è quello di fare ancora meglio e provare a piegare la resistenza dell’iberica. Nei quarti di finale Jasmine ha messo in mostra qualità tennistica e grande determinazione al cospetto della n.11 del mondo, Daria Kasatkina, giocatrice decisamente forte sul rosso.

Brava l’italiana a mettere in difficoltà la sua avversaria specie in risposta, rimontando da una condizione di svantaggio nel terzo set. C’è un solo precedente tra le due ed è particolarmente datato: si parla dell’ITF di Brescia del 2015 quando la spagnola si impose per 7-5 6-1. Un riferimento che vale però fino a un certo punto.

La partita tra Jasmine Paolini e Sara Sorribes Tormo, valida per le semifinali del WTA di Palermo, sarà la prima sul campo centrale e sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis e da RaiSport HD, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, RaiPlay e su WTA Tv.

PAOLINI-SORRIBES TORMO WTA PALERMO 2023 OGGI

Sabato 22 luglio

Center Cour – Ore 20:00

[5] Jasmine Paolini ITA vs Sara Sorribes Tormo (ESP)

[3] Mayar Sherif EGY vs [2] Qinwen Zheng CHN

PROGRAMMA PAOLINI-SORRIBES TORMO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, RaiSport HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, RaiPlay e WTA Tv

Foto: LiveMedia/Massimiliano Carnabuci