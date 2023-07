Calendario Mondiali nuoto 2023: orari 23 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domani, domenica 23 luglio, prenderanno il via i Mondiali di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). Nell’impianto nipponico assisteremo a giorni di gare particolarmente intensi nei quali l’Italia cercherà di recitare un ruolo da protagonista per puntare a confermare anche solo in parte quanto fatto l’anno scorso a Budapest (Ungheria).

Un day-1 nel quale si inizierà a partire dalle 03.30 italiane con le batterie dei 200 misti donne. Sara Franceschi sarà l’azzurra al via. A seguire nei 400 stile libero uomini Marco De Tullio e Matteo Ciampi saranno chiamati a spingere per entrare nella Finale. Ilaria Bianchi proverà a stupire nei 100 delfino, mentre Thomas Ceccon e Piero Codia andranno a caccia del tempo per essere in semifinale.

Nicolò Martinenghi e Federico Poggio avranno le stesse motivazioni nei 100 rana uomini, mentre Alberto Razzetti dovrà competere nei 400 misti e ambisce alla top-8 qualificante per l’atto conclusivo. Il tutto andrà in archivio con le staffette 4×100 stile libero dove il Bel Paese, al maschile, è una delle squadre di riferimento.

La prima giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corsia sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai2 HD e Sky Sport Summer (201) per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno coperte dalle 13.00 alle 13.30 da RaiSport HD e dalle 13.30 fino al termine da Rai 2 HD. Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204) trasmetteranno penultimi e ultimi atti del day-1. In streaming sarà possibile seguire su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Domenica 23 luglio

Batterie (Orari italiani)

03:32 200 misti donne (FRANCESCHI Sara)

03:47 400 stile libero uomini (de TULLIO Marco, CIAMPI Matteo)

04:21 100 farfalla donne (BIANCHI Ilaria)

04:35 50 farfalla uomini (CECCON Thomas, CODIA Piero)

04:56 400 stile libero donne

05:26 100 rana uomini (MARTINENGHI Nicolo, POGGIO Federico)

05:45 400 misti uomini (RAZZETTI Alberto)

06:03 staffetta 4×100 stile libero donne (ITALIA)

06:14 staffetta 4×100 stile libero uomini (ITALIA)

Finali e semifinali (orari italiani)

13:02 400 stile libero uomini – finale

13:12 100 farfalla donne – semifinali

13:23 50 farfalla uomini – semifinali

13:32 400 stile libero donne – finale

13:50 100 rana uomini – semifinali

14:01 200 misti donne – semifinali

14:21 400 misti uomini – finale

14:32 staffetta 4×100 stile libero donne – finale

14:43 staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: battere su Rai2 HD e su Sky Sport Summer (201); semifinali e finali dalle 13.00 su RaiSport HD e dalle 13.30 su Rai2 HD, dalle 13.00 su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204).

Diretta streaming: SkyGo, NOW e RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse