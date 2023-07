F1 in tv, GP Belgio 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

La Formula 1 prosegue immediatamente e dopo il GP d’Ungheria offre l’affascinante appuntamento nel circuito di Spa-Francorchamps per GP del Belgio, dodicesimo round del Mondiale 2023. Sarà l’ultima gara prima della pausa estiva di agosto.

Sarà il terzo weekend con il format della Sprint Race e della qualifica shoot-out dopo quelli in Azerbaijan e in Austria. Venerdì ci sarà una sessione unica di prove libere, a cui seguiranno le qualifiche per la gara lunga della domenica. Sabato invece ci saranno gli shootout che determineranno la griglia di partenza della Sprint.

Il leader del Mondiale Max Verstappen verosimilmente continuerà a dominare, dopo sette successi di fila. Vedremo anche se il compagno di squadra Sergio Perez è davvero uscito dalla crisi dopo una bella rimonta a Budapest. McLaren che potrebbe puntare ancora al podio, mentre Mercedes, Aston Martin e la Ferrari sembrano un gradino più indietro.

Il weekend del GP del Belgio sarà trasmesso in diretta da Sky Sport attraverso i canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili invece le differite di qualifiche, Sprint Race e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, Sky Go e su tv8.it (per qualifiche e gara). OA Sport vi proporrà come di consueto la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni.

CALENDARIO GP BELGIO 2023

Venerdì 28 luglio

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Qualifiche

Sabato 29 luglio

Ore 12.00-12.44 Qualifiche shootout

Ore 16.30-17.30 Sprint Race

Domenica 30 luglio

Ore 15.00 Gran Premio del Belgio

PROGRAMMA GP BELGIO 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (in chiaro, per qualifiche e gara), Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: NOW, Sky Go e tv8.it per qualifiche e gara

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse