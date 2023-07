F1, il GP d’Ungheria a Budapest in calendario almeno fino al 2032

Circuito dell’Hungaroring di 4,38 km ha fatto parte del Calendario di F1 dal 1986 . In questo fine settimana, sono ben 300.000 gli spettatori presenti , in aumento rispetto ai 290.000 del 2022.

La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio d’Ungheria rimarrà in calendario per ulteriori cinque anni fino al 2032 , allungando così l’ accordo già esistente fino al 2027 . Il nuovo accordo segue un annuncio che l’Hungaroring subirà una ristrutturazione e modernizzazione nei prossimi anni, compreso un nuovo edificio dei box e una tribuna principale .

Queste le parole dell’amministratore delegato della Formula 1 group, Stefano Domenicali: “È una grande notizia annunciare l’estensione del Gran Premio d’Ungheria per altri cinque anni. È un circuito molto speciale accanto all’incredibile città di Budapest e uno che tutti i piloti e i nostri fan attendono con impazienza sul calendario. Per vedere l’impegno da parte del promotore in Ungheria per sviluppare le strutture e migliorare ulteriormente l’esperienza per fan è un altro passo importante e qualcosa che vogliamo che tutti i nostri eventi facciano per continuare a farlo migliorare e rendere le nostre gare ancora migliori”.

Foto: Lapresse