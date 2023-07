F1, GP Ungheria 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 21 luglio

Dopo una settimana di pausa, riparte la Formula 1 essendosi messa alle spalle il Gran Premio di Silverstone. Da domani comincerà l’undicesimo fine settimana del Mondiale 2023, il GP d’Ungheria all’Hungaroring di Budapest.

Sul tracciato magiaro si vedrà con ogni probabilità un altro show di Max Verstappen, pilota che guarda il resto della concorrenza dell’alto e vuole continuare nella sua impressionante striscia di vittorie e bissare il successo a Budapest dello scorso anno.

Saranno da analizzare i possibili sviluppi in casa Ferrari, spesso a proprio agio su questo circuito essendo stretto e non velocissimo. Vedremo anche Mercedes e Aston Martin, non brillantissime nelle ultime gare, senza tralasciare la McLaren che, dopo l’incredibile prestazione di Silverstone nel GP di casa, vuole ulteriormente confermarsi in un Gran Premio probabilmente meno amico.

Tutte le sessioni di prove libere del venerdì del GP d’Ungheria saranno visibili sul canale tematico Sky Sport F1, canale 207 del telecomando di Sky. Non è prevista invece la diretta su Sky Sport Summer.

CALENDARIO GP UNGHERIA 2023 F1

VENERDÌ 21 LUGLIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

GP UNGHERIA 2023 F1: COME VEDERLO IN TV

Diretta Tv: Sky Sport F1 (207)

Diretta streaming : Sky Go, NOW

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse