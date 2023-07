F1, GP Gran Bretagna 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a Silverstone settimana prossima

La Formula 1 prepara al volo armi e bagagli per trasferirsi dalle ridenti colline austriache alle ampie pianure inglesi. Non c’è tempo per riposare, il mese corrente è uno dei più intensi in assoluto. C’è chi affronta il Tour de France e chi il Tour de Force. Dunque, il Circus si sposta rapidamente e dinamicamente in terra d’Albione, dove nel weekend del 7-9 luglio si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna.

Questo appuntamento è però qualcosa più di una gara. Parliamo di un’autentica istituzione della F1, poiché ha fatto parte del calendario di ogni singola stagione iridata dal 1950 a oggi. Non ci sono mai state tragedie, crisi politiche o energetiche, oppure pandemie che abbiano impedito lo svolgimento del GP. Cascasse il mondo, in Inghilterra si corre. Come è giusto che sia, perché la Formula 1 ha un fortissimo ascendente anglosassone.

Non si è però sempre gareggiato a Silverstone. Quella del 2023 sarà la 57ma delle 74 edizioni a tenersi in questa pista, che tuttavia in passato ha dovuto osservare alternanze prima con Aintree (anni ’50-’60) e poi con Brands Hatch (anni ’60-’80). Dal 1987 in poi, l’autodromo situato a metà strada fra Londra e Birmingham è diventato teatro esclusivo del GP, che in Gran Bretagna assume i contorni di un autentico evento nazional-popolare.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP di Gran Bretagna, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. A seconda delle scelte editoriali, anche il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del sabato e il Gran Premio di domenica. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento britannico, così come non è programmata alcuna copertura gratuita delle prove libere.

STREAMING – L’appuntamento di Silverstone potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Gran Bretagna.

F1 – PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2023

VENERDÌ 7 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 8 LUGLIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00-17.00, Qualifiche

DOMENICA 9 LUGLIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 16.00, GARA

Foto: La Presse