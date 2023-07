Tour de France 2023, la tappa di domani Amorebieta-Etxano-Bayonne. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Dopo la partenza dalla Spagna, in particolare dai Paesi Baschi, il Tour de France 2023 sconfina finalmente in Francia. Altra tappa piuttosto lunga: 193,5 chilometri da Amorebieta-Etxano a Bayonne. Sarà la prima vera e propria frazione dedicata ai velocisti, senza troppe difficoltà altimetriche lungo il percorso.

PERCORSO

Sarà appunto una tappa adatta ai velocisti, poiché i gran premi della montagna sono tutti concentrati nella prima parte del percorso: la Côte de Trabakua di terza categoria (4,1 km al 5,4%), la Côte de Milloi di quarta categoria (2,3 km al 4,5%), il Col d’Itziar di terza categoria (5,1 km al 4,6%) e la Côte d’Orioko Benta (4,6 km al 6,3%). Quando mancheranno circa 90 chilometri al traguardo saranno concluse le salite e le squadre degli sprinter potranno organizzarsi per una probabile volata di gruppo.

ALTIMETRIA

ORARI

La terza tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

PROGRAMMA TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Lunedì 3 luglio

Terza tappa: Amorebieta-Etxano-Bayonne (193.5km)

Orario di partenza: 13.00

Orario d’arrivo: 17.27 circa

TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.30