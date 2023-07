F1, GP Austria 2023: previsioni meteo, rischio pioggia dopo l’acqua nella Sprint Race?

Il lungo fine settimana del GP d’Austria a Spielberg ha finora avuto un’unica costante: questa si chiama Max Verstappen. L’olandese finora ha fatto l’en-plein: pole position al venerdì nelle qualifiche, pole position nella sprint shootout il sabato mattina e vittoria e otto punti nella Sprint Race del sabato pomeriggio. Tutto fa presagire che il campione del mondo si possa ripetere anche in gara.

Meteo che finora è stato incostante in questo weekend austriaco, con qualche rovescio che ha caratterizzato la giornata di sabato in mattinata prima delle qualifiche sprint shootout e nel pomeriggio prima della Sprint Race, bagnando la pista e costringendo tutti a correre con la gomma intermedia. Temperature che non sono sicuramente state alte per il periodo: inferiori ai 20 °C e bagnato che ha scombinato i piani della scuderia. Ferrari che indubbiamente non ha tratto beneficio da queste condizioni.

Dopo la pioggia di oggi, anche per domani in gara c’è qualche incognita riguardo al meteo: giornata che sarà parzialmente nuvolosa al mattino, per un’instabilità crescente con addensamenti nuvolosi da mezzogiorno. Parzialmente nuvoloso con una leggera possibilità di uno o due rovesci durante la gara. Temperatura prevista sarà di 24 °C, mentre venti che saranno deboli: vedremo come le scuderie dovranno impostare la giornata di domani.

Foto: Live Photo Sport