Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari Superpole Race e gara-2, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 2 luglio, assisteremo alla chiusura del weekend del sesto round del Mondiale 2023 di Superbike. Sulla pista di Donington, in Gran Bretagna, di scena warm-up, Superpole Race e gara-2 e le emozioni non mancheranno di certo.

LA DIRETTA LIVE DELLA SUPERBIKE

Si riparte da Alvaro Bautista. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato la scena nel corso di questa prima parte di stagione, vincendo quindici delle sedici gare disputate. Nonostante quanto deciso da FIM e Dorna in merito alla limitazione dei giri motore sulla sua Panigale, l’iberico prosegue la propria egemonia e l’ultima firma in gara-1, in terra britannica, parla chiaro.

Proveranno a contrastarlo i soliti Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, rispettivamente alfieri di Yamaha e Kawasaki. In casa Italia vorranno mettersi in evidenza Andrea Locatelli, Axel Bassani, Danilo Petrucci e Michael Ruben Rinaldi.

La domenica del GP di Gran Bretagna, sesto appuntamento del Mondiale 2023 di Superbike, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (201) e su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo, NOW, ad eccezione del warm-up privo di copertura televisiva.

Vi sarà la diretta in chiaro su TV8 di gara-2, in streaming su tv8.it, nonché la differita in chiaro della Superpole Race (ore 16.05) sulla piattaforma citata (TV8/tv8.it). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della Superpole Race e di gara-2.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA SUPERBIKE 2023

Domenica 2 luglio

Ore 11.00-11.15, Superbike, Warm up

Ore 14.00, Superbike, Superpole Race – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.00, Superbike, Gara 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201); TV8 in chiaro solo per Gara-2 e differita della Superpole Race alle 16.05.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; su TV8.it in chiaro solo per Gara-2 e differita della Superpole Race alle 16.05.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo