F1, Fernando Alonso: “Spa diverso da Budapest, possiamo ottenere un gran risultato”

Dopo un inizio eccezionale, l’Aston Martin ha vissuto una brusca frenata nelle ultime gare: Fernando Alonso nei primi appuntamenti di questo Mondiale 2023 di Formula 1 era costantemente in lotta per il podio, ora a stento entra in zona punti. Manca qualcosa evidentemente sullo sviluppo della vettura e qualche risposta arriverà già dal GP del Belgio a Spa-Francorschamps.

Queste le parole dell’iberico ai media in vista di questo fine settimana: “Non abbiamo avuto un weekend facile a Budapest e il nono posto è stato il meglio che potevamo fare domenica con tre punti raccolti in totale per la squadra. Ora arriva il Belgio e abbiamo avuto alcuni giorni per analizzare tutto dall’Ungheria. Sarà una gara molto diversa per l’alta velocità che si raggiunge su questo circuito e ho sempre amato correre a Spa. È una sfida che non vediamo l’ora di affrontare“.

“Non vediamo l’ora di correre e speriamo di poterci riprendere questo fine settimana con un buon risultato. È un altro weekend sprint qui, quindi abbiamo solo una sessione di prove prima delle qualifiche per ottimizzare tutto, che è un’incognita per tutte le scuderie. Non vedo l’ora di tornare nell’abitacolo dell’AMR23 subito dopo Budapest“.

“Siamo umili e lavoriamo sodo. Sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà, ma questo periodo ci renderà ancora più forti. La squadra dimostrerà di poter tirare fuori il meglio. Miglioreremo la vettura nei prossimi mesi e vogliamo ottenere grandi risultati. A Spa andremo in gara senza indicazioni e questo renderà il tutto ancora più interessante“.

Foto: Lapresse