F1, Fernando Alonso: “Sarà una gara interessante, cercheremo di essere competitivi”

Obiettivo: alzare ancora un po’ l’asticella. Non vede l’ora di cominciare a correre Fernando Alonso, pilota dell’Aston Martin pronto a disputare il GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. L’iberico, intervenuto nel classico incontro con i media della vigilia, ha rimarcato la volontà di fare bene proprio nel circuito vicino alla fabbrica della propria scuderia.

“È bello essere qui come pilota Aston Martin – ha detto Alonso – soprattutto perché la fabbrica è così vicina e si vede l’energia della squadra. Sarà una gara interessante, anche fuori dalla pista“.

L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito puntando i riflettori sulla sfida con i team concorrenti: “Da circuito in circuito i punti di forza possono cambiare. Ferarri e McLaren sono stati veloci in Austria. A Silverstone cercheremo di tornare a quel tipo di competitività“.

In ultimo Alonso, così come il connazionale Sainz, ha parlato nuovamente delle controversie legate alle sensazioni della scorsa gara: “Tutto il mondo si è reso conto di quelle penalizzazioni, si parla di più di cento giri cancellati. Sono provvedimenti facili da prendere, e non è un ragionamento contro un particolare team o pilota. Ma era normale chiedersi il perché fosse successo tutto questo“.

Foto: LaPresse