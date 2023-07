F1, Fernando Alonso: “Buon sabato per noi, è stato difficile prendere le decisioni giuste”

Guarda il bicchiere decisamente mezzo pieno Fernando Alonso dopo aver ottenuto la quinta posizione nella Sprint Race del GP d’Austria, nona tappa del Mondiale 2023 di F1. L’ex Campione del Mondo infatti, piazzatosi alle spalle del compagno di squadra Lance Stroll, ha rimarcato in fase di commento quanto la prestazione odierna sia stata positiva ai fini della classifica costruttori.

“Tre punti in più della Ferrari e otto punti in più della Mercedes, quindi un buon sabato per l’Aston Martin – ha detto Alonso -. È stato complicato in termini di decisioni per noi capire con che gomme partire, e ora sembra ovvio che le intermedie fossero le migliori, ma quando sei in griglia, tutto è ipotesi. A sette giri dalla fine, devi soppesare lo stop ai box. È stata una sosta difficile. Nico era davanti a me ed è finito dietro”.

L’iberico ha poi affrontato il tema della visibilità, decisamente ridotta con delle condizioni di pioggia abbondante e con conseguenze potenzialmente tragiche, come quelle del 18enne Dilano van’T Hoff, morto a Spa: “Penso che la visibilità in condizioni di pioggia sia un tema da trattare, e soprattutto in Formula 1 ora che le velocità sono più elevate”.

Alonso ha quindi chiosato: “Bandiere rosse, ritardi: le persone a casa non lo capiscono, non possiamo vedere nulla. Non possiamo vedere se c’è un’auto sulla strada. Ed è quello che è successo oggi. Tutto questo non dovrebbe ripetersi in futuro“.

