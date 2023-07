F1, Christian Horner sulle scaramucce tra Verstappen e Perez: “Hanno chiarito, per fortuna non si sono toccati”

Sabato trionfale per la Red Bull sul tracciato di casa a Spielberg in occasione della giornata dedicata alla Sprint del Gran Premio d’Austria 2023, valevole come nono capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il Drink Team ha fatto doppietta sia nella qualifica shootout che nella gara sprint da 100 km, con Max Verstappen ad imporsi nettamente davanti ad un redivivo Sergio Perez.

I due piloti della squadra campione del mondo si sono dati battaglia sul bagnato nella partenza della Sprint Race, con il leader della generale che si è fatto sorprendere al via per poi rispondere immediatamente con una super staccata in salita al tornantino di curva 3 dopo essere stato spinto sull’erba dal messicano in rettilineo a 300 km/h.

“Ne hanno già parlato tra di loro. Penso che Checo avesse forse perso di vista Max sul lato destro. Per fortuna non si sono toccati e concludere in prima e seconda posizione è un grande risultato per la squadra“, dichiara Christian Horner al termine della manche odierna al Red Bull Ring.

“Le nostre regole sono chiare, gareggiare duramente ma darsi spazio a vicenda. In curva uno e tre andava bene, in rettilineo invece è stato un po’ rischioso ma forse Checo non ha visto Max“, aggiunge il team principal Red Bull ai microfoni di Sky Sports UK sul duello del primo giro tra Verstappen e Perez.

Foto: Lapresse