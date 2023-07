F1, Christian Horner: “Non pensavamo di vincere tutto, adesso vogliamo alzare l’asticella”

Non può non gongolare Christian Horner dopo la doppietta registrata dalla Red Bull in occasione del GP del Belgio, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Il team manager della scuderia asutriaca, forte del primo posto di Max Verstappen e del secondo di Sergio Perez, si è lasciato andare infatti a delle dichiarazioni trionfali al termine della gara.

In prima battuta il britannico ha lodato le gesta dell’olandese, trionfatore in rimonta esattamente come successo lo scorso anno: “Abbiamo già visto l’anno scorso cosa ha fatto qui Max, magari sta un po’ invecchiando e quest’anno ci ha messo un pizzico di più ad arrivare al comando, ma è stato incredibile come al solito. Ha avuto una gestione perfetta delle gomme recuperando le posizioni nel momento più opportuno. Con le medie poi ha dato ancora di più. Perez è stato in testa fino al quel momento, sono stati entrambi bravi. Il nostro team ha scritto la storia e vogliamo cercare di alzare ancora di più l’asticella”.

Horner ha infine dimostrato stupore per l’andamento di questa stagione: “Non pensavamo di vincere tutte le gare prima della sosta, è un fatto che non ha precedenti. Abbiamo una grande macchina, stiamo facendo un grande lavoro. Credo che tutti ora faremo una meritata pausa e torneremo ancora più forti”.

Foto: LaPresse