F1, cambiano le gomme dal GP di Gran Bretagna: i motivi e valori della pista alterati?

Neanche il tempo di respirare per i piloti e i team di F1: dopo l’appuntamento in Stiria, c’è da affrontare il weekend di Silverstone (Gran Bretagna). Su uno dei tracciati più iconici e storici del calendario, la domanda sarà la solita: chi riuscirà a fermare Max Verstappen e la Red Bull? La sensazione è che ci sia una replica del già visto e sentito, ma qualcosa però cambierà.

Il riferimento è alle nuove gomme che faranno la loro comparsa dalla tre-giorni in Inghilterra. La Pirelli andrà a introdurre una costruzione dello pneumatico più rigida per contrastare la crescita della downforce sulle monoposto quest’anno, oltre le aspettative. Non è un caso che i team abbiano provato le nuove copertura nel corso delle prove libere in Spagna per avere dei dati di riferimento.

Come spiegato dal responsabile Pirelli, Mario Isola: “Il Gran Premio di Gran Bretagna segnerà il debutto di una nuova costruzione dei pneumatici da asciutto, la cui introduzione anticipa l’utilizzo di materiali previsti per il 2024. La modifica si è resa necessaria in considerazione dell’incremento di prestazioni delle monoposto – in termini di carichi e velocità – registrato fin dalle prime gare della stagione rispetto alle simulazioni che erano state fornite dalle squadre a Pirelli l’inverno scorso e alla luce della loro verosimile evoluzione fino alla fine del campionato“.

Sarà interessante capire se questo cambiamento andrà a mutare gli scenari in pista. Secondo Isola, non ci dovrebbero scostamenti, ma poi spetterà all’asfalto sentenziare. A questo proposito, la Ferrari, dopo i buoni risultati in Austria, potrebbe far debuttare un nuovo diffusore per dar seguito al buon momento.

Foto: Florent Gooden / LPS