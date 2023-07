F1, Andrea Stella: “McLaren con nuovi aggiornamenti in Ungheria e anche nelle gare successive”

In una decina di giorni, il 2023 della McLaren è svoltato completamente e adesso c’è grande ottimismo in quel di Woking verso la seconda metà della stagione nel Mondiale di Formula Uno. Tra Spielberg e Silverstone, la scuderia inglese ha effettuato un salto di qualità esponenziale a livello di prestazioni balzando clamorosamente al ruolo di seconda forza in campo nell’ultimo GP di Gran Bretagna, concluso con la piazza d’onore di Lando Norris e la quarta di Oscar Piastri.

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha inoltre già annunciato ulteriori aggiornamenti tecnici che verranno introdotti nel prossimo round a Budapest e non solo: “In Ungheria avremo altri aggiornamenti che ci aiuteranno soprattutto nel provare a migliorare il passo gara e saranno novità disponibili per entrambi i piloti“.

“Tuttavia, come ogni altro team, continueremo a introdurre aggiornamenti nelle gare seguenti. Sarà possibile anche grazie al fatto di aver sbloccato della prestazione nella macchina, una volta che abbiamo iniziato a riprogettare la monoposto“, prosegue l’ex ingegnere della Ferrari in un’intervista riportata da Autosport.com dopo il weekend di Silverstone.

“Continuiamo a vedere uno sviluppo aerodinamico decisamente efficace via via che procediamo con l’iterazione, con l’applicazione dei cicli di operazioni. Una volta che vedi il progetto maturo quanto serve per dare i risultati, premi sul pulsante ‘go’ e procedi, quindi ci saranno delle novità anche dopo Budapest“, conclude un’ottimista Andrea Stella.

Foto: Lapresse