F1, Frederic Vasseur: “Difficile fare un grande passo avanti quest’anno, stiamo già lavorando al progetto 2024”

Quando manca un solo Gran Premio alla conclusione della prima metà del Mondiale di Formula Uno 2023, è già tempo di bilanci più o meno definitivi in casa Ferrari. L’obiettivo invernale di contendere alla Red Bull il titolo è infatti ormai sfumato definitivamente e non sarà semplice conquistare anche solo una singola vittoria di tappa da qui a fine anno vista la superiorità di Max Verstappen ed il compattamento prestazionale del gruppo alle spalle del Drink Team.

In tal senso il progetto della SF-23 si è rivelato fallimentare, nonostante qualche sporadico guizzo dovuto agli aggiornamenti e alla configurazione di alcuni layout favorevoli. Per mettere realmente nel mirino la RB19 sarebbe necessaria una totale rivoluzione della macchina attuale, non consentita però dai regolamenti ed in particolare dal tetto di spesa.

“Sicuramente il fattore principale è il budget cap, che non consente di realizzare un nuovo progetto come probabilmente accadeva fino a un paio di anni fa. Significa che bisogna adattare il proprio progetto alla situazione e in queste condizioni credo che abbiamo fatto un discreto passo avanti“, ha spiegato Frederic Vasseur (fonte: Corriere dello Sport).

“Bisogna anche considerare che il regolamento è molto più prescrittivo di prima ed è piuttosto difficile fare un grande passo avanti nel corso di una stagione. Per quanto ci riguarda stiamo già lavorando al progetto del prossimo anno, cercando di correggere la direzione”, ha aggiunto il team principal della Scuderia pensando già al 2024.

Foto: LiveMedia