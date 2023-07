Europei Under 21, Georgia-Israele 3-4 dcr: gli errori di Gagua e Khvadagiani condannano i padroni di casa

Israele è la prima semifinalista dei Campionati Europei di calcio Under 21 edizione 2023. La formazione allenata dal commissario tecnico Guy Luzon ha superato i padroni di casa della Georgia ai calci di rigore. Allo Stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi dopo lo 0-0 dei 120 minuti, la lotteria dei penalty si è conclusa sul punteggio di 3-4, senza bisogno del quinto tiro per gli israeliani. A questo punto, quindi, Israele avanza alla semifinale (mercoledì 5 alle ore 18.00 allo stadio di Batumi) che giocherà contro la vincente della sfida tra Inghilterra e Portogallo che si giocherà domani.

La Georgia si è schierata in campo con il 4-4-2 con Mamardashvili tra i pali, quindi difesa con Azarov, Sazonov, Kalandadze e Gelashvili, a centrocampo Tsitaishvili, Mekvabishvili, Gagnidze e Gocholeishvili, quindi Gagua e Davitashvili formavano la coppia d’attacco.

Israele ha risposto con il 3-5-2 con Peretz in porta, Lemkin, Gandelman e Cohen in difesa, quindi centrocampo a cinque con Jaber, Azoulay, Karzev, Gloukh e Hagag, mentre Tugerman e Gorno agivano in attacco.

La sfida si è giocata all’insegna dell’equilibrio. I padroni di casa hanno provato a gestire ritmi e possesso palla, ma occasioni degne di nota non se ne sono viste. Israele ha risposto colpo su colpo e, inevitabilmente, il quarto di finale si è concluso sul punteggio di 0-0 al 90′. A questo punto tutto si è trasportato ai supplementari, ma il canovaccio è rimasto il medesimo. La partita, quindi, si decide ai calci di rigore. Gli errori decisivi portano la firma di Gagua al terzo penalty, quindi arriva anche il palo di Khvadagiani al quinto che condanna i georgiani.

