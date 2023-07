Europei Under 21 2023, l’Ucraina fa lo scherzetto alla Francia: semifinale e pass olimpico conquistato

Sorpresissima nell’ultimo match di quarti di finale degli Europei Under 21. A Cluj-Napoca si verifica l’upset meno atteso, con l’Ucraina che batte la favoritissima Francia per 3-1 e vola in semifinale, dove ritroverà la Spagna dopo il pareggio per 2-2 nei gironi. Con questo risultato la selezione di Ruslan Rotan chiude anche i giochi per i pass olimpici, prenotando un posto nell’aereo per Parigi 2024 assieme agli iberici e ad Israele.

FORMAZIONI – Francia che torna con il 4-3-3, scegliendo Gouiri come riferimento centrale al posto di Kalimuendo e Cherki e Barcola sugli esterni. Ucraina che invece conferma il suo 4-2-3-1, con Mudryk finalmente titolare sull’out sinistro.

LA CRONACA – La Francia fa valere il suo maggiore tasso tecnico e passa al 17′, grazie a un numero pregevole di Cherki: il fantasista del Lione riceve da Barcola, con un controllo orientato manda al bar due difensori e di sinistro trafigge Trubin. I transalpini cercano anche il secondo, ci vanno vicino con un colpo di testa di Gouiri ma compiono l’errore di specchiarsi troppo. beccando inaspettatamente il pari su rigore; decisivo Mudryk, che finisce a terra su un tocco di Kalulu dopo una grande serpentina, dal dischetto va Sudakov che spiazza Chevalier.

I francesi sembrano spiazzati dal ritrovarsi di nuovo in parità e perdono un po’ di lucidità, cercando spesso la soluzione più difficile. E poco prima del recupero arriva la beffa, sempre sull’asse Mudryk-Sudakov; il talento del Chelsea inventa con un lancio lungo, che pesca la sua punta completamente dimenticato dei centrali transalpini, per il calciatore dello Shakthar è un gioco da ragazzi eludere l’uscita di Chevalier e depositare in rete.

Nessun cambio al ritorno in campo, la Francia prova a crearsi degli spazi ma sbatte ripetutamente contro il muro ucraino. Ma l’occasione migliore è di Nazarenko, appena entrato, che arriva in area ma da posizione favorevole spara alto a Chevalier battuto. Ripoll cambia tutto l’assetto offensivo in maniera un po’ tardiva, a venti minuti dal termine, inserendo Wahy e Kalimuendo, e all’82’ troverebbe anche il pareggio con il primo che ribadisce in rete dopo la parata di Trubin, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

E quattro minuti dopo arriva il gol della staffa per l’Ucraina: una gemma di Artem Bondarenko, che entra in area, supera il difensore con una finta di corpo e batte Chevalier con un delizioso tocco sotto. La Francia è frastornata, si butta in avanti ma senza costrutto: al fischio finale i giocatori ucraini possono abbracciarsi per l’impresa compiuta, mentre i transalpini escono a testa bassa da un Europeo di cui sembravano i favoriti assoluti.

Foto: LaPresse