Europa League 2023-2024, le possibili fasce per il sorteggio e le avversarie delle squadre italiane

Siamo ancora distanti dal via ufficiali delle competizioni europee della nuova stagione calcistica, ma è già tempo di pensare a come si comporrà la prossima Europa League. La fase a gironi della edizione 2023-2024 seconda competizione continentale per club vedrà ai nastri di partenza due squadre italiane che saranno Atalanta e Roma in rigoroso ordine alfabetico.

L’ex Coppa UEFA continua a sfuggire alle nostre formazioni, dato che l’ultimo successo è addirittura del vecchio millennio, con il Parma di mister Alberto Malesani nel 1999. Atalanta e Roma, quindi, proveranno a raggiungere l’atto conclusivo che, in questa edizione, si disputerà a Dublino il 22 maggio prossimo. Nella scorsa edizione, i giallorossi sono usciti, invece, sconfitti ai calci di rigore dal Siviglia.

Cosa dovremo attenderci dalla composizione dei gironi iniziali? Le due formazioni italiane, aspetto molto importante, saranno entrambe sorteggiate in prima fascia. Le avversarie, mai come quest’anno, non mancheranno e saranno assolutamente pericolose. Iniziamo dalle tre inglesi: Liverpool, Brighton e West Ham (vincitrice della Conference League). Le spagnole saranno Villareal e Real Betis, quindi le tedesche Friburgo e Bayer Lerkusen, le francesi Tolosa e Rennes, quindi lo Sporting Lisbona (Portogallo).

Al momento siamo ancora alle fasi preliminari della competizione e molto si deciderà al round dei play-off (con i match si giocheranno il 24 e 31 agosto). In quel frangente saranno in campo Ajax (Olanda), Lask Linz (Austria), Aberdeen (Scozia), Čukarički (Slovacchia), Zorya Luhansk (Ucraina), Union Saint-Gilloise (Belgio) e Lugano (Svizzera). Al terzo turno di qualificazione (10 e 17 agosto), invece, sono già qualificate Olympiacos (Grecia) e Slavia Praga (Repubblica Ceca).

Foto: LaPresse