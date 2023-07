Dove vedere Roma-Sporting Braga oggi in tv? Canale esatto, programma, orario e streaming

La Roma di José Mourinho è pronta a scendere in campo. La formazione della Capitale, in piena estate e in pieno ritiro, giocherà una partita amichevole interessantissima anche e soprattutto in vista della prossima stagione 2023/2024. La squadra avversaria? Lo Sporting Braga, club portoghese che milita nel massimo campionato. A partire dalle ore 21.00 di oggi, mercoledì 26 luglio, le due formazioni scenderanno in campo proprio in Portogallo, all’Estadio Municipal di Albufeira.

La Roma è in ritiro estivo dallo scorso 10 Luglio, momento in cui tutti i calciatori si sono riuniti a Trigoria dopo le vacanze. Dopo un’amichevole a porte chiuse contro la Borealea, la preparazione non si è fermata e sta proseguendo anche in un nuovo ritiro in Portogallo. Oggi il test amichevole sarà interessante perché contro una squadra di buon livello: non resta che attendere il risultato finale.

Da capire anche le scelte di Mourinho. Svilar dovrebbe andare in porta con Mancini, Smalling e Ibanez in difesa. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Kristensen, Cristante, Matic e Spinazzola. L’attacco infine, potrebbe contare su Dybala; Belotti e Solbakken. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Braga, match amichevole. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-BRAGA (OGGI)

Mercoledì 26 luglio

Ore 21.00 Roma-Braga – Amichevole – Diretta streaming su DAZN.

PROGRAMMA ROMA-BRAGA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

– Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse