Dove si vede la Serie A? Sky, DAZN, Rai, Mediaset: chi ha acquistato i diritti delle partite

La Serie A 2023/2024 è vicinissima a partire. Poco più di un mese e si tornerà a caccia dello Scudetto per poter succedere al Napoli, fresco campione d’Italia; tutti i tifosi non vedono l’ora di potersi riversare negli stadi o, in alternativa, di piazzarsi avanti alla tv. E anche per la prossima stagione, non ci saranno variazioni.

Per il terzo anno consecutivo, sarà DAZN ad avere i diritti televisivi della massima serie. La piattaforma streaming avrà dunque a disposizione tutte le partite di Serie A, mentre Sky Sport potrà trasmettere tre partite del weekend calcistico.

La piattaforma satellitare ha a sicura disposizione lo slot delle 20.45 del sabato sera ed il lunch match della domenica; serata condivisa invece il lunedì.

Dal 2024 cambieranno invece le cose. Si chiude difatti l’accordo triennale con DAZN e Sky e la Lega Serie A è alla ricerca di nuove offerte per il prossimo quinquennio, fino al 2029. Le prime due tornate di offerte non sono andate al meglio, con le offerte giudicate troppo basse e un mancato accordo tra DAZN e sky Sport per confermare almeno l’accordo del triennio precedente.

Foto: LaPresse