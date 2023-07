Dove si vede la Coppa Italia 2023-2024 in tv? Quando inizia: tabellone, calendario, programma, date

Siamo ufficialmente giunti ai nastri di partenza della Coppa Italia 2023-2024. Quale sarà la squadra a succedere all’Inter, vincitrice delle ultime due edizioni della coppa nazionale? Lo scopriremo a partire da sabato 5 agosto dato che, in occasione di Frosinone-Pisa, scatterà l’edizione numero 77.

Quali saranno i match iniziali? Si tratta ovviamente dei primissimi turni, con le “big” della Serie A che entreranno in azione solo dal mese di gennaio, ma la Coppa Italia sta per iniziare. In questa fase iniziale vedremo in scena già le compagini della massima serie, dall’Udinese al Bologna, dal Verona alla Salernitana, passando per Monza e Torino.

Quali saranno gli accoppiamenti successivi? Nella parte alta del tabellone (dove troviamo Bologna, Verona e Lecce), le teste di serie saranno Inter e Fiorentina, mentre nella parte sottostante (con Sassuolo, Cagliari e Udinese) prendono posto Atalanta e Milan. Nella parte bassa del tabellone potremmo vedere un derby romano ai quarti di finale (con Monza, Genoa, Empoli sullo sfondo), mentre nell’ultimo quarto ci sono Juventus e Napoli (con Salernitana, Frosinone e Torino).

Dove si potrà seguire in tv? Come nella scorsa edizione, la Coppa Italia sarà esclusiva di Mediaset che, soprattutto in questi primi turni, proporrà gli incontri tra Italia 1 e Canale 20.

PROGRAMMA PRIMI TURNI COPPA ITALIA 2023

11/08/2023 Venerdì 17.45 FROSINONE-PISA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 18.00 UDINESE-CATANZARO/FOGGIA Italia 1

11/08/2023 Venerdì 21.00 GENOA-MODENA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 21.15 BOLOGNA-CESENA/V. ENTELLA Italia 1

12/08/2023 Sabato 17.45 EMPOLI-CITTADELLA Canale 20

12/08/2023 Sabato 18.00 BARI-PARMA Italia 1

12/08/2023 Sabato 21.00 HELLAS VERONA-ASCOLI Canale 20

12/08/2023 Sabato 21.15 CAGLIARI-PALERMO Italia 1

13/08/2023 Domenica 17.45 SALERNITANA-TERNANA Canale20

13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO-COSENZA Italia 1

13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE-COMO Canale 20

13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA-REGGIANA/PESCARA Italia 1

14/08/2023 Lunedì 17.45 CREMONESE-CROTONE Canale 20

14/08/2023 Lunedì 18.00 SAMPDORIA-SÜDTIROL Italia 1

14/08/2023 Lunedì 21.00 SPEZIA-VENEZIA (A CESENA) Canale 20

14/08/2023 Lunedì 21.15 TORINO-FERALPISALO’/LR VICENZA Italia 1

Foto: LaPresse