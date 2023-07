Diletta Leotta inizierà la Serie A con DAZN? La conduttrice è incinta, attesa per il parto e per il ritorno al lavoro

Siamo ormai a meno di un mese dal via ufficiale della nuova stagione calcistica. La Serie A 2023-2024, infatti, scatterà nel pomeriggio di sabato 19 agosto con gli anticipi delle ore 18.30 Frosinone-Napoli e Empoli-Hellas Verona. L’attesa, dunque, è ormai agli sgoccioli. Sempre rimanendo in teme di attesa, ma “dolce” in questo caso, una protagonista del calcio italiano è vicina al primo parto della propria vita.

Stiamo parlando del volto di DAZN, Diletta Leotta, che non sarà al via del prossimo campionato di Serie A, dato che nel mese di agosto darà alla luce una bambina e diventerà madre assieme al suo compagno, il portiere tedesco Loris Karius (con il quale vive una storia d’amore ormai da diversi anni), estremo difensore del Newcastle Utd.

La giornalista catanese, quindi, sarà assente nelle prime fasi del prossimo campionato e sarà in maternità. Vedremo, quindi, come si comporterà DAZN e se penserà ad una sostituta in pianta stabile oppure se sopperirà all’assenza della sua punta di diamante con una alternanza tra i suoi colleghi. Attendiamo il ritorno di Diletta Leotta davanti ai teleschermi per raccontarci il nostro campionato di calcio, stadio dopo stadio.

Foto: LaPresse