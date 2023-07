Cricket, ICC Men’s T20 World Cup 2024 Europe Qualifier: Austria-Italia cancellata per pioggia. Scozia ed Irlanda vanno ai Mondiali

Nelle ICC Men’s T20 World Cup 2024 Europe Qualifier, in corso ad Edimburgo, in Scozia, la sesta giornata è fortemente condizionata dalla pioggia: la Nazionale italiana di cricket non scende in campo in quanto la sfida con l’Austria viene cancellata.

Subisce la stessa sorte il match Irlanda-Germania, mentre l’unico incontro che si disputa, seppur in versione leggermente ridotta, vede la vittoria della Scozia padrona di casa, che supera la Danimarca per 159/7-126/7, infine osserva un turno di riposo Jersey.

In virtù di questi risultati i due posti in palio per la Coppa del Mondo 2024, alla quale prenderanno parte, per la prima volta nella storia, ben 20 squadre, e che sarà organizzata nelle Indie Occidentali e negli Stati Uniti, vanno aritmeticamente a Scozia ed Irlanda.

RISULTATI

Scozia-Danimarca 159/7-126/7

Germania-Irlanda cancellata per pioggia

Austria-Italia cancellata per pioggia

Riposa: Jersey

CLASSIFICA

1 Scozia 10 (5 match)

2 Irlanda 9 (5 match)

3 Germania 5 (5 match)

4 Italia 5 (5 match)

5 Jersey 4 (5 match)

6 Danimarca 2 (5 match)

7 Austria 1 (6 match)

Foto: Pagina FB Federazione Cricket Italiana