Cosa ha detto il tifoso a Djokovic e perché il serbo ha fatto finta di piangere a Wimbledon

Novak Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set, dimostrandosi superiore al tennista italiano, il quale ha comunque ha avuto qualche chance (le più importanti sul 5-4 e 40-15 nella terza frazione). Il 23 volte vincitore di tornei Slam affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo e punterà a confermarsi campione sull’erba britannica. Il balcanico si è però reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere nel momento cruciale del terzo parziale.

Novak Djokovic era al servizio, sotto 4-5 e 15-40 e chiamato quindi ad annullare due set-point in favore di Sinner. Il serbo non ha messo in campo la prima di servizio e uno spettatore sugli spalti si è fatto sentire in maniera colorita nei confronti del classe 1987, portando quest’ultimo ad applaudirlo in maniera ironica. Il numero 2 al mondo ha annullato le due palle break e si è aggiudicato il game. A quel punto il sette volte vincitore del torneo si è messo la mano destra sugli occhi, facendo finta di piangere.

Per l’intera serata è rimasto il dubbio su cosa quel “tifoso” avesse detto a Novak Djokovic. La risposta al quesito è stata data da Stefano Semeraro nel corso dell’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione di Sport2U, la web tv di OA Sport. “Gli ha urlato: Vamos Rafa“. Quella frase, con chiaro riferimento a Rafael Nadal (grande rivale di Novak Djokovic), ha fatto imbestialire il fuoriclasse serbo e lo ha portato a inscenare quel siparietto poco edificante.

Foto: Lapresse