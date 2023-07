Cosa è successo nei 100 rana e perché sono stati assegnati 3 argenti ai Mondiali di nuoto

Podio per quattro nella prima finale della seconda giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia, in corso a Fukuoka, in Giappone: nei 100 metri rana maschili il successo va al grande favorito della vigilia, il cinese Qin Haiyang, al record asiatico con il tempo di 57.69.

Alle sue spalle, però, in tre toccano contemporaneamente la piastra d’arrivo: crono di 58.72 per l’azzurro Nicolò Martinenghi, il neerlandese Arno Kamminga e lo statunitense Nic Fink. Assegnate, dunque, tre medaglie d’argento. L’italiano nuota il primo 50 in 27.27, mentre la vasca di ritorno viene coperta in 31.45.

Per fare un paragone, il cinese, nuovo campione del mondo, passa in 26.96 e chiude in 30.73. Alle spalle dei tre vicecampioni iridati ci sono il tedesco Lucas Matzerath, quinto in 58.88, ed un altro cinese, Yan Zibei, sesto in 59.23.

FINALE 100 RANA MASCHILI

1 QIN Haiyang CHN 57.69

2 MARTINENGHI Nicolo ITA 58.72

2 KAMMINGA Arno NED 58.72

2 FINK Nic USA 58.72

5 MATZERATH Lucas GER 58.88

6 YAN Zibei CHN 59.23

7 MATHENY Josh USA 59.45

8 OGRETIR Berkay TUR 59.79

Foto: LaPresse