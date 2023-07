Nuoto, Martina Carraro: “Sempre più difficile gareggiare a questo livello”

Non ci saranno italiane in finale ai Mondiali di Fukuoka nei 100m rana. Con l’assenza di Benedetta Pilato non sono riuscite a centrare l’atto conclusivo Lisa Angiolini e Martina Carraro.

Quest’ultima ha chiuso in undicesima piazza totale, con il tempo di 1’06”56, lontana 25 centesimi dall’ottava piazza che sarebbe valsa il pass per la finale.

Le sue parole ai microfoni Rai: “Era difficilissimo entrare in finale, il livello medio si è alzato molto. Non ho niente da recriminare, mi sembrava di non aver fatto particolari errori. È sempre più difficile gareggiare a questo livello. Penso ai miei anni migliori, qualcosa manca a livello di qualità”.

E ancora: “Penso di non essermi mai allenata bene come quest’anno, ma quando vai a scaricare vedi che non è più come quattro o cinque anni fa. Ci sarà il duecento, ho voglia ancora di gareggiare”.

Foto: Lapresse