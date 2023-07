Nuoto, Martinenghi abdica, ma è argento ai Mondiali nei 100 rana! Qin imbattibile, podio per quattro

Pronti, via e sono subito emozioni nella seconda giornata di semifinali e finali alla Marine Messe di Fukuoka (Giappone), sede dei Mondiali 2023 di nuoto in corsia. Nicolò Martinenghi ha conquistato l’argento iridato nei 100 rana con il crono di 58.72. Una medaglia da condividere con l’olandese Arno Kamminga e l’americano Nic Fink, considerati i riscontri identici dei tre.

Non era al top della forma Tete per via di una preparazione con qualche pausa per problemi al ginocchio. Tuttavia, la grandezza di un atleta è quella di tirar fuori il meglio possibile quando serve. Martinenghi l’ha fatto, mettendo in acqua le sue risorse attuali e cercando di arrivare alla Finale con più benzina possibile.

Il passaggio ai 50 metri è stato coraggioso (27.27), mentre il ritorno assai affannoso (31.45), ma nella rana conta anche saper gestire lo sforzo quando l’acido lattico domina nel proprio corpo. Il lombardo ha abdicato, non riuscendo a confermare il titolo dell’anno scorso al cospetto del cinese Qin Haiyang, che ha messo insieme un’altra gara di pregevolissima fattura, suggellata dal record asiatico di 57.69: ai 50 metri in 26.96 e un secondo 50 da 30.73. Fuori dal podio, quindi, il tedesco Lucas Matzerath (5° in 58.88), sesto l’altro cinese Yan Zibei (59.23), mai in gara per le medaglie.

Un bel test in vista di quel che sarà alle Olimpiadi di Parigi, in attesa di capire se Adam Peaty sarà in grado di riprendersi dal suo momento difficile che l’ha portato a rinunciare a questa rassegna iridata.

Foto: LaPresse