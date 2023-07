Cosa è successo a Ceccarelli ai Campionati Italiani: problema fisico subito dopo l’arrivo

Samuele Ceccarelli ha vinto i 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti. Il velocista toscano si è imposto con il tempo di 10.30 in una gara inevitabilmente condizionato dal vento contrario di 1,0 m/s, dopo che in batteria si era espresso in 10.31. Il Campione d’Europa dei 60 metri indoor è tornato in gara dopo il doppio sforzo di settimana scorsa, quando aveva contribuito in maniera importante alla qualificazione della 4×100 ai Mondiali (38.04 a Grosseto) e poi si era imposto a Trieste in 10.38.

Una volta tagliato il traguardo, però, Samuele Ceccarelli si è stretto con una mano la parte posteriore della coscia destra e si è seduto sulla pista. Un attimo di spavento, prima che si capisse che era un semplice crampo: il toscano ha più volte alzato il pollice per segnalare che andava tutto bene, poi Rigali è andato ad aiutarlo per “stirare” la gamba destra.

Samuele Ceccarelli ha poi tranquillizzato gli appassionati ai microfoni della Rai: “Mi sono preso un po’ di spavento, ma sono stati soltanto crampi al bicipite. Poteva andare meglio, poteva andare peggio: va bene così. È stata una gara molto diversa dalle altre per sensazioni fisiche e psicologiche. In finale viste le condizioni, diciamo alternative rispetto agli appuntamenti in cui sono stata protagonista, l’ho sentita più complicata, a metà gara mi sono indurito ma quando ho sentito salire il gruppo ho cercato di dare il 100% e le ultime zampate mi hanno fatto arrivare in fondo davanti“.

