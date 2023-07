Conference League 2023-2024, le possibili fasce per il sorteggio e le avversarie delle squadre italiane

Alla fine è la Fiorentina a difendere i colori italiani in Conference League. I viola prendono il posto della Juventus, esclusa proprio nella serata di ieri dalla terza competizione europea e tra l’altro condannata ad una multa di 10 milioni di euro da dover pagare.

La squadra di Vincenzo Italiano torna dunque ‘sul luogo del delitto’, partecipando alla coppa soltanto sfiorata ad inizio giugno. Un ko, quello con il West Ham, che brucia ancora tanto soprattutto per come è maturato, con i viola che per buonissimi tratti di partita si sono rivelati la squadra migliore in mezzo al campo.

Ma ora si ripartirà, come lo scorso anno, dai playoff. Essendo una squadra dei migliori cinque campionati europei, la Fiorentina partirà con il proprio cammino direttamente dall’ultimo turno di qualificazione. Evitate dunque, al momento, squadre come Aston Villa, Osasuna, Eintracht Francoforte e Lilla.

Per conoscere però le possibili avversarie dei viola, bisognerà ancora attendere. Si è tenuto due giorni fa il secondo turno di qualificazione, con il ritorno che si terrà dal primo al 3 di agosto 2023. Terzo turno che invece si svolgerà dal 10 al 17 agosto. Con i soli 20.000 punti del coefficiente Uefa, la Fiorentina è settantatreesima nella speciale classifica, rischiando dunque un piazzamento tra la seconda e la quarta fascia.

