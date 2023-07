Come costruire una lega privata al Fantacalcio 2023-2024: i suggerimenti per giocare con gli amici

Ogni fantacalcista che si rispetti è in fase di assetto per la prossima stagione. Ogni partecipante al fantacalcio si sta già organizzando per il prossimo campionato per potersi divertire con la prossima serie A 2023-2024 a suon di +3. Ma se siete alle prime armi, vi starete chiedendo come organizzare un fantacalcio personale. E ve lo diciamo noi.

In primis, organizzatevi con degli amici. Il fantacalcio non è solo un passatempo, ma è anche una ‘scusa’ per poter seguire tutti insieme il campionato, tra qualche sfottò e discussioni calcistiche. Quindi create un gruppetto di appassionati con cui condividere questa lunga stagione; per una organizzazione ottimale, provate a organizzare un campionato da almeno otto persone, così che possiate prendere più calciatori possibili oltre ai ‘soliti noti’.

In secondo luogo, stilate un regolamento accurato. Decidete tutti insieme da quale giornata si comincerà il campionato, le finestre di calciomercato, la composizione della rosa, i crediti a disposizione per l’asta e tutto il resto. Non sia mai che qualche ‘furbetto’ non provi a cambiare le carte in tavola senza aver stilato un decalogo appropriato.

Poi vi servirà un portale per potervi facilitare al massimo il compito. Il massimo esponente di questa categoria è Fantacalcio.it; su questo sito, dotato ovviamente anche di una app per smartphone, potete organizzare tutti i regolamenti della vostra lega, dal numero di giocatori a disposizione alla personalizzazione del funzionamento dei campionati e anche dei bonus, oltre a inserire in automatico i voti originati dai loro giornalisti. Oggi esistono anche altri portali, come ad esempio FantaPazz, ma tutti prendono ‘ispirazione’ dal decano del fantacalcio. Che non per niente, è anche l’unico che può vantare una collaborazione con la Lega Serie A.

Foto: LaPresse