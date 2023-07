Come cambia il tabellone di Musetti ad Amburgo con l’eliminazione di Rublev: possibile rivincita con Ruud?

Un po’ di sofferenza per Lorenzo Musetti: l’azzurro ha dovuto faticare fino al terzo set per imporsi sullo sloveno Kovalik negli ottavi di finale dell’ATP di Amburgo, in Germania, dove il carrarino detiene il titolo.

Domani sfida dura con uno specialista della terra rossa: quarti di finale contro Laslo Djere, serbo che su queste superfici si è sempre difeso al meglio.

Occhio però a guardare il tabellone della manifestazione tedesca: oggi infatti la grande sorpresa dell’eliminazione di Andrey Rublev, testa di serie numero 2 che ha ceduto al padrone di casa Daniel Altmaier per 6-2 6-2. Il russo era nella parte occupata da Musetti, con dunque un probabile scontro in semifinale evitato.

Musetti parte dunque favorito ora nella parte bassa e si lancia verso la finale: probabile una rivincita con Casper Ruud, come quella vista settimana scorsa a Bastad con la netta vittoria del norvegese.

