Classifica Nations League volley femminile: Italia qualificata alla Final Eight! Chi sarà l’avversaria ai quarti?

L’Italia si è matematicamente qualificata alla Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi della prestigiosa manifestazione internazionale itinerante, completando la missione con un turno di anticipo rispetto alla conclusione della fase preliminare. Le azzurre hanno conquistato 7 vittorie (18 punti) alla vigilia del match conclusivo contro il Giappone e sono così certe di rientrare tra le migliori otto della classifica generale.

Anche Polonia, USA, Turchia, Cina, Brasile, Germania e Giappone sono già certe del passaggio del turno. La Final Eight andrà in scena ad Arlington (USA) dal 12 al 17 luglio e prevede quarti di finale, semifinali e finale. Il tabellone deve ancora essere delineato: gli USA padroni di casa saranno comunque testa di serie numero 1 e affronteranno l’ottava in classifica prima di una semifinale contro la vincente della sfida tra quarta e quinta della graduatoria, la seconda incrocerà la settima e la terza sfiderà la sesta. Di seguito la classifica della Nations League 2023 di volley femminile.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2023

1. USA 10 vittorie (27 punti), 11

2. Polonia 9 (26), 11

3. Turchia 8 (26), 11

4. Cina 7 (22), 11

5. Giappone 7 (21), 11

6. Brasile 7 (21), 11

7. Germania 7 (20), 12

8. Italia 7 (18), 11

9. Canada 6 (18), 12

10. Repubblica Dominicana 6 (14), 12

11. Paesi Bassi 5 (18), 12

12. Serbia 5 (17), 11

13. Thailandia 2 (8), 10

14. Bulgaria 2 (8), 11

15. Croazia 2 (6), 11

16. Corea del Sud 0 (0), 11

Foto: FIVB