Ciclismo su pista, Europei juniores / under 23 2023: show azzurro con il quartetto e Luca Giaimi, trionfi anche nello sprint

Un’edizione continentale devastante: l’Italia del ciclismo su pista ha uno dei vivai più floridi in tutto il mondo. Strepitosi gli azzurri in quel di Anadia negli Europei juniores ed under 23: prime tre giornate veramente eccezionali, con medaglie che arrivano a ripetizione.

A prendersi la scena è soprattutto Luca Giaimi. L’azzurro trova una doppietta d’oro: prima con il quartetto juniores va a prendersi il titolo assieme a Juan David Sierra, Renato Favero, Matteo Fiorin ed Etienne Grimod, timbrando un mostruoso record del mondo in 3:53.980 (risultato che spaventerebbe anche i senior), poi nell’individuale si ripete e trova il trionfo con record iridato in 3:08.485 sui 3km.

Eccezionali anche le ragazze nella stessa disciplina: Alice Toniolli, Irma Siri, Elisa Tottolo, Silvia Milesi e Federica Venturelli sono d’oro in 4’34”129 battendo per un soffio la Germania. Giorno successivo altra gara e altra vittoria: nell’inseguimento individuale Venturelli trionfa, Toniolli è di bronzo.

Tre ori addirittura per Davide Stella: dopo lo scratch lo sprinter azzurro va a prendersi i successi anche nel chilometro da fermo e nell’eliminazione.

Andando a guardare gli under 23 trionfo per la sprint a squadre con Matteo Tugnolo, Matteo Bianchi e Mattia Predomo, che sono già nell’orbita della nazionale maggiore. Bianchi che poi si prende la soddisfazione individuale trionfando nel chilometro da fermo. Nell’inseguimento a squadre argento per le ragazze con Valentina Basilico, Sofia Collinelli, Matilde Vitillo e Sara Fiorin, bronzo per gli uomini con Samuel Quaranta, Niccolò Galli, Bryan Olivo, Mattia Pinazzi e Alessio Delle Vedove.

