Ciclismo, Filippo Zana pronto al rientro: “Potrei fare la Vuelta. La caduta? Colpa di un cantiere…”

Importanti novità su Filippo Zana. Dopo la caduta dello scorso 21 giugno che gli ha causato la frattura della clavicola destra (infortunio che ha costretto il classe 1999 a saltare i campionati italiani, impedendogli di difendere il titolo conquistato nel 2022), il ciclista del Team Jayco AlUla è tornato negli scorsi giorni in strada e ora vede sempre più vicino il suo rientro.

“È più o meno una settimana che ho ricominciato su strada dopo aver fatto prima dieci giorni completamente fermo e poi un po’ di rulli – ha affermato Zana davanti ai microfoni di Tina Ruggeri di InBici -. È stata un po’ dura ricominciare, ma ora sto cercando di ritrovare la condizione. Lunedì andrò a Livigno per fare un ritiro di tre settimane e spero di tornare in forma”.

Per ora la programmazione futura resta un’incognita: “Se riesco a recuperare bene potrei andare alla Vuelta, ma sto ancora vedendo come risponde il fisico dopo l’infortunio. Diciamo che l’operazione è andata per il meglio e ora sto facendo riabilitazione per cercare di recuperare al 100%”.

Il nativo di Thiene ci ha poi tenuto a spiegare nel dettaglio come è successo l’incidente: “Mi trovavo a un chilometro da casa, stavo passando nel centro del paese dove abito io e lì c’era un cantiere, dove c’era un tubo che usciva dal camion per portare cemento dentro a degli appartamenti in via di costruzione; quando quel tubo ha preso pressione è andato in mezzo alla strada e in quel momento io stavo proprio passando da lì e l’ho preso in pieno. Ho fatto una capriola in avanti e la clavicola è andata”.

Un episodio davvero sfortunato per Zana, che però proprio pochi giorni prima dell’accaduto si era salvato in modo pazzesco al Giro di Slovenia (il classe 1999 è caduto in un burrone, senza però riportare gravi ferite). “Mi sono giocato lì la fortuna – ha dichiarato Filippo -. Comunque poteva andare peggio e, anche se ovviamente mi dispiace aver saltato il campionato italiano, guardo avanti senza troppi rimpianti. So che c’è ancora tempo per fare bene”.

